UNDERCOVER×sacai×NIKE LD Waffle【商品情報】NIKE ナイキ sacai サカイ UNDERCOVER アンダーカバー LD WAFFLE/SU LD ワッフル "Black/Sail-Dark Grey-Bright Citron" 購入先 スニーカーダンクカラー イエロー/ブラックサイズ 28cm2.3回ほど着用しましたが履く機会がなくなってしまった為、出品致します。ソールの減りや目立った傷汚れ等はなく、状態は良いと思われますがあくまで中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。(写真参照)即購入OKです!よろしくお願いいたします。#NIKE #nike #ナイキ #sacai #サカイ #UNDERCOVER #アンバーカバー #LDWaffle

