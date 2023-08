商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

【商品の説明】

商品名 : アミューズメント一番くじ

A賞 01 THE BRUSH ブラシ彩色

4種セット

半券付き

Smsp ベジータ 04 D賞 ドラゴンボール 一番くじ フィギュア 二次元

欠品なし

しゅうねん様専用の

日本国内正規品

(当時大阪梅田で自ら引き当てたものになります)

【商品の状態】

使用状況 :一度開封しております。すぐに箱に戻しましたので美品です。

注意事項 :神経質な方はご遠慮ください。

【その他】

不明点はご質問ください。

よろしくお願い致します。

ワンピースフィギュア

サンジフィギュア

トラガルファーローフィギュア

ローフィギュア

1回5000円

一番くじ

一番賞

スーパーマスタースターズピース

二次元

人気タイトル...ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

