贈り物 電波ソーラー G-SHOCK GAW-100B g-shock 腕時計(アナログ)

■GAW-100B

多少の使用感ありますが

状態良く

まだまだ活躍できそうです。

ライト点灯

電波受信

ソーラー充電

問題ありません。

■メーカー希望小売価格

¥27,500(税込)

■ケースサイズ(縦×横×厚さ)

55.1 × 52.5 × 16.7 mm

■ビッグケースを採用し電波ソーラーを搭載したモデルです。

無骨な大型のケースに、メタル製のベゼルを組み合わせ、

ベーシックに磨きをかけた、カジュアルと上質さを併せ持つタフネスデザイン。

ブラックを基調としたカラーにアルミベゼルを用い、様々なスタイルに合うスタンダードなデザイン。

また、独自の樹脂成形による立体的なインデックスには蒸着塗装を施し、メタルベゼルとの組み合わせによりクールな中にも上質感を表現。

スタンダードデザインのクオリティを追求し、高い実用性を誇る電波ソーラーを搭載したモデル。

■ダブルLEDライト:

文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、

LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

■パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)

ボタン動作 バックライトも

問題なく使用できます

箱、保証書はありません。

また、素人の簡易包装で発送しますので

神経質な方は購入しないでください。

画像確認の上ご検討お願い申し上げます。

カシオ

gショック

G-SHOCK

ジーショック

時計

腕時計

ウォッチ

タフソーラー:CASIO G-SHOCK

ソーラー時計

ソーラー電波

電波ソーラー

ビッグケース

ga110

ga800

ga700

ga100

gaw100

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 やや傷や汚れあり

