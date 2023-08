他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントを必ずお願いします。

著作権侵害防止の為、転写画像ではなく当方が1度開封して実際に撮影し写真をアップしております。

新品未使用タグ付

国内正規販売店オンライン購入品

定価16500円

サイズ27.5㎝

カラーBLACK/RED

到着時(購入時)から黒タグが外れてやすくなっておりました。写真撮影時に取れた為。

付ける事が出来たら為、付けた状態で撮影致しました。

購入後トラブル防止の為、ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。

スニーカー特有の初期からの接着剤の付着、擦れ、色移り等boxの多少の凹み、スレ、破れ等がある場合があります。完璧をお求めな方や神経質な方のご購入はお控えください。

ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。

気になる事、見たい箇所がありましたらコメントください。

#NIKE

#jordan

#jordan 1

#jordan 1mid

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントを必ずお願いします。著作権侵害防止の為、転写画像ではなく当方が1度開封して実際に撮影し写真をアップしております。新品未使用タグ付国内正規販売店オンライン購入品定価16500円サイズ27.5㎝カラーBLACK/RED到着時(購入時)から黒タグが外れてやすくなっておりました。写真撮影時に取れた為。付ける事が出来たら為、付けた状態で撮影致しました。購入後トラブル防止の為、ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。スニーカー特有の初期からの接着剤の付着、擦れ、色移り等boxの多少の凹み、スレ、破れ等がある場合があります。完璧をお求めな方や神経質な方のご購入はお控えください。ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いします。気になる事、見たい箇所がありましたらコメントください。#NIKE#jordan #jordan 1#jordan 1mid#ブレッド トゥー

