幸せなふたりに贈る結婚祝い YUYATAKATE トレンチコート トレンチコート

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YUYATAKATE 2019SS SAMPLE collectionトワルで作られたトレンチコートです。ブランド名はマルタンマルジェラを借りています現在 unknown productsでレザーアイテムを作られてる前身のブランドです素人採寸ですが総丈 110cm肩幅 43cm身幅 45cm袖丈 57cmです。中々市場に出回らないアイテムですので探されていた方はこの機会にどうぞ。masusulvamSTUDIOUS ステュディオスkolor カラーLAD MUSICIAN ラッドミュージシャンCOMME des GARCONS コム・デ・ギャルソンneon sigh ネオンサインSUNSEA サンシーUNUSED アンユーズドURU uru ウルSULVAM サルバムyukihashimoto ユウキハシモトmagliano マリアーノsugarhill シュガーヒルlittlebig john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン kolor カラーsacai サカイDAIRIKU ダイリクmaison margiela メゾンマルジェラ martin margiela マルタンマルジェラ JIEDA ジエダRAFSIMONS ラフシモンズなど好きな方に是非。

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