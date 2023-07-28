大きな割引 セイコー SPIRIT メンズ 腕時計 スピリット SCXP023 SEIKO 腕時計(アナログ)

セイコー SPIRIT メンズ 腕時計シンプル スピリット SCXP023 定番 就職 社会人 定番 人気 ビジネス SEIKO
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セイコースピリット 腕時計 メンズ SCXP 国内正規品時計の原点に戻り、
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SEIKOの考える基本機能とユニバーサルデザインを追及したスピリット。
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基本性能を追求する姿勢はそのままに、新しいデザインにこだわったシリーズです。
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【商品仕様】
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商品番号 SCXP023
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風防 カーブハードレックス
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ケース径 約縦36×横39×厚さ7.1mm
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セイコー SPIRIT メンズ 腕時計シンプル スピリット SCXP023 定番 就職 社会人 定番 人気 ビジネス SEIKOセイコースピリット 腕時計 メンズ SCXP 国内正規品時計の原点に戻り、SEIKOの考える基本機能とユニバーサルデザインを追及したスピリット。基本性能を追求する姿勢はそのままに、新しいデザインにこだわったシリーズです。【商品仕様】商品番号 SCXP023防水 日常生活用防水ケース素材 ステンレスバンド素材 ステンレス風防 カーブハードレックスケース径 約縦36×横39×厚さ7.1mmムーヴメント クオーツn066000※発送目安※■月～金 通常１～２日発送■土日祝 発送はしません▼その他のspiritはコチラ#spiritamekaji▼その他のメンズセイコー商品はコチラ#seikomensofamekaji