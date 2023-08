商品名:ONE PIECE サンジ ガレージキット ガレキ スタチュー③

塗装済み完成品

ご購入の前コメントお願いいたします。

専用箱あり

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

高さ 11 CM

G5- Studio正規品

388体限定

細かく写真をご覧になりたいなら、コメントお願いします。

海外スタジオ製品であるため、ご理解いただける方のみお願いいたします。

発送に1週間以上かかる場合がございます

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

匿名配送に変更可能です。

ONE PIECE ワンピース フィギュア

麦わらの一味

モンキー・D・ルフィ

ロロノア・ゾロ

ナミ ベビー5 ベビーファイブ

ウソップ

ヴィンスモーク・サンジ

トニートニー・チョッパー

ニコ・ロビン

フランキー

ブルック

ジンベエ 赤髪

モンキー·D·ドラゴン

シャンクス イッショウ

マーシャル·D·ティーチ

エドワード·ニューゲート

シャーロット・リンリン

ユースタス・キッド

トラファルガー·D·ワーテル·ロー

ジュエリー・ボニー

ゴール·D·ロジャー

センゴク 戦国 ガープ

サカズキ

ボルサリーノ

クザン

ヤマト ワノ国

ワノくに 光月モモの助

ポートガス·D·エース

ボア・ハンコック

カリファ

ヴィンスモーク・レイジュ

キャロット バジル·ホーキンス

ペローナ

ゲッコー・モリア

ネフェルタリ・ビビ

サボ ニカルフィ

バーソロミュー・くま

ドンキホーテ·ドフラミンゴ

黒ひげ マーシャル·D·ティーチ

シャーロット・リンリン

シャーロット・カタクリ

ユースタス·キッド

サー·クロコダイル

ジュラキュール·ミホーク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

