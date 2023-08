TNR CAMPING IGTテーブル IGTスリム

TNR CAMPINGのテーブルです。

新品未使用の状態で蜜蝋ワックスだけ塗って保管してました。

フラットバーナーなどIGT企画の製品を3ユニットセットできます。

付属のケースも非常に使い勝手がいいです。

よろしくお願いします。

スノーピークのIGTスリムではありません。

●【仕様(スペック)】

展開サイズ:83×40×41(W×D×H)cm

収納サイズ:85×41×8cm

重量:7.3kg

耐荷重:40kg

検索用:IGT アイアングリルテーブル

アウトドア キャンプ テント

sanzokumountain/山賊マウンテン/サンゾクマウンテン

YETI/イエティ

somabito/ソマビト

INOUT/イナウト

INAVANCE / インアバンス

NATALDESIGN /ネイタルデザイン

oldmountain/オールドマウンテン

The Arth/ざあーす

sou labo/ソウラボ

Neru Design Works/ネルデザインワークス

GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂ

Asimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツ

Ballistics/バリスティクス

a&f/エーアンドエフ

device works/デバイスワークス

Coleman/コールマン

Snow Peak/スノーピーク

UNIFLAME/ユニフレーム

SOTO/ソト

Nordisk/ノルディスク

msr/エムエスアール

NANGA/ナンガ

ゴールゼロ

メスティン

ミニマルワークス

カーミットチェア

goalzero/ゴールゼロ

ユニフレーム

SOTO

dod

ノルディスク

ノースフェイス

ヒルバーグ

テンマクデザイン

38explore

TNR CAMPING IGTテーブル IGTスリムTNR CAMPINGのテーブルです。新品未使用の状態で蜜蝋ワックスだけ塗って保管してました。フラットバーナーなどIGT企画の製品を3ユニットセットできます。付属のケースも非常に使い勝手がいいです。よろしくお願いします。スノーピークのIGTスリムではありません。●【仕様(スペック)】展開サイズ:83×40×41(W×D×H)cm収納サイズ:85×41×8cm重量:7.3kg耐荷重:40kg検索用:IGT アイアングリルテーブルアウトドア キャンプ テントsanzokumountain/山賊マウンテン/サンゾクマウンテンYETI/イエティsomabito/ソマビトINOUT/イナウトINAVANCE / インアバンスNATALDESIGN /ネイタルデザインoldmountain/オールドマウンテンThe Arth/ざあーすsou labo/ソウラボNeru Design Works/ネルデザインワークス GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂAsimocrafts/アシモクラフト アシモクラフツBallistics/バリスティクスa&f/エーアンドエフdevice works/デバイスワークスColeman/コールマンSnow Peak/スノーピークUNIFLAME/ユニフレームSOTO/ソトNordisk/ノルディスクmsr/エムエスアールNANGA/ナンガゴールゼロメスティンミニマルワークスカーミットチェアgoalzero/ゴールゼロユニフレームSOTOdodノルディスクノースフェイスヒルバーグテンマクデザイン38explore

