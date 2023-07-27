大人も着やすいシンプルファッション GE66 専用MSI Raider11UG RTX3070 i7-11800 ノートPC

MSI アルティメットノート ゲーミングノートPC GE66 Raider 11UG - インテル

1台限り✨すぐ使える薄型ノートパソコン‼大容量/カメラ/在宅ワークや資料作成に‼

Core i7-11800H - GeForce RTX 3070

人気のVAIO✨すぐに使えるノートパソコン✨贅沢保存量１TB✨カメラ付き✨初心者

中古品ランクA

FUJITSU FMV−LIFEBOOK AH FMVA53URG

キーボードテカリ無し、ディスプレイドット抜け無し。

Chuwi CoreBook windows10搭載 タブレットPC

※細かい傷や汚れが気になる方は入札をお控えください。

ゲーミングノートPC Alienware 17 R4



新品 Surface Laptop Go 8G/128G Office2021

【仕様】

高速SSD搭載 SONY Fit13A Corei5 4200U

OS Windows 10 Home

★ HP ProBook 450 G3 ★i7 6500U 15型 Win10

ディスプレイ 15.6インチ、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、

86/お洒落な薄型⭐️すぐ使えるノートパソコン✨大容量750GB✨カメラ付

リフレッシュレート240Hz

学生・初心者おすすめ！ノートパソコン❣️高性能❣️高速

CPU インテル Core i7-11800H

【訳アリ格安】東芝dynabook 15.6型ノート 第8世代i5 2020年

（8コア16スレッド）

中古美品 日本製 SSD256 Pana sz5 i5 win11 office

GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6

✨コスパ重視✨SSD256GB✨NECノートパソコン

GPU仕様 最大GPUブーストクロック：1,720MHz

新品SSD1TB CF-LV7⑦

Dynamic Boost 2.0有効時最大消費電力：140W

HP ELITEBOOK840G3/i5-6300U/8GB/SSD256GB

※ブーストクロックや消費電力は製品構成や使用環境により異なります

SONY VAIO type T VGN-TZ71B

チップセット インテル HM570

MacBook Air M1 2020 メモリ8GB 256GB グレー

メモリ 16GB（8GB ×2）DDR4

Inspiron 14 5425 Ryzen7メモリ16GB

メモリ空きスロット なし（2スロット合計最大64GB）※1

Windows11 Core i7 ノートパソコン オフィス付き 初心者向け

SSD 512GB（M.2 NVMe）

Windows11 オフィス付き Webカメラ LENOVO ideapad

SSD専用空きスロット M.2 NVMe（PCI-e Gen3） 専用空きスロット ×1 ※1

東芝ダイナブック モデナレッドカラー 2018年 高速新品SSD 最新win11

有線LAN 10/100/1000Mbps/2.5Gbps

MacBookPro2013Late Retina15inch ME293J/A

無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2

はなちゃん専用 NEC LAVIE NS700/N Core i7

スピーカー ステレオ2スピーカー（Sound by DYNAUDIO）

神速で使用時間僅少のＦＨＤ液晶！第８世代ｉ５に超高速ＳＳＤ＆１６Ｇメモリ／B65

WEBカメラ 207万画素（マイク内蔵）

ASUS TUF Gaming F15 FX516PE

メモリーカードリーダー SDカードリーダー（SDXC対応）

MacBookAir 2020 m1

I/Oポート Thunderbolt 4 Type-C ×1 ※3

MacBook Pro 14インチ M1 Max 32GB USキーボード

USB3.2 Gen2 Type-C ×1 ※4

Lenovo ThinkPad L13 i5 10世代16GBWiFi6保証残

USB3.2 Gen2 Type-A ×1

【美品】MacBook Pro 爆速SSD512GB 8GBパソコンPC

USB3.2 Gen1 Type-A ×2

Dell Latitude 5300 i5(vPro8th)- 16GB RAM

Mini DisplayPort ×1

超美品Surface Pro6 Win11 8G/256G Office2021

HDMI ×1

マイクロソフト Surface Pro 12.3型128GB 2017年製

ヘッドホン出力 （Hi-Res対応）/ マイク入力 コンボジャック ×1

東芝dynabook15.6型ノート 第8世代i5 2020年 メモリSSD増し

バッテリー リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh

【✨Let's NoteCF-XZ6】第7世代Corei5★SSD256GB

本体サイズ(W×D×H／MM) 358×267×23.4mm

【送料込・激安】軽量ThinkPad X250,メモリ8GB,Win11,1TB

本体質量 2.38kg

Surface laptop2

本体カラー チタニウムブルー

富士通 FMVA42A3G_windows11_ノートパソコン_テレワーク

付属品 専用ACアダプター付属

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MSI アルティメットノート ゲーミングノートPC GE66 Raider 11UG - インテル Core i7-11800H - GeForce RTX 3070中古品ランクAキーボードテカリ無し、ディスプレイドット抜け無し。※細かい傷や汚れが気になる方は入札をお控えください。【仕様】OS Windows 10 Homeディスプレイ 15.6インチ、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、リフレッシュレート240HzCPU インテル Core i7-11800H（8コア16スレッド）GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU 8GB GDDR6GPU仕様 最大GPUブーストクロック：1,720MHzDynamic Boost 2.0有効時最大消費電力：140W※ブーストクロックや消費電力は製品構成や使用環境により異なりますチップセット インテル HM570メモリ 16GB（8GB ×2）DDR4メモリ空きスロット なし（2スロット合計最大64GB）※1SSD 512GB（M.2 NVMe）SSD専用空きスロット M.2 NVMe（PCI-e Gen3） 専用空きスロット ×1 ※1有線LAN 10/100/1000Mbps/2.5Gbps無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 スピーカー ステレオ2スピーカー（Sound by DYNAUDIO）WEBカメラ 207万画素（マイク内蔵）メモリーカードリーダー SDカードリーダー（SDXC対応）I/Oポート Thunderbolt 4 Type-C ×1 ※3USB3.2 Gen2 Type-C ×1 ※4USB3.2 Gen2 Type-A ×1USB3.2 Gen1 Type-A ×2Mini DisplayPort ×1HDMI ×1ヘッドホン出力 （Hi-Res対応）/ マイク入力 コンボジャック ×1バッテリー リチウムイオン、99.9Whr、4セル、6,250mAh本体サイズ(W×D×H／MM) 358×267×23.4mm本体質量 2.38kg本体カラー チタニウムブルー付属品 専用ACアダプター付属

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Lenovo chromebook S330 81JW000YJE（32GB）【極美品】MacBook Air 薄型高速PC 13inch Monterey可愛い水色NECノートパソコン✨高性能SSD512GB 8GB✨初期設定済み✨FH77/D3☆i7 9750H☆16GB/SSD512GB&1TB