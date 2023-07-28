【値下げ】 FOREO LUNA3plusノーマル肌 美容機器

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3つのスマートデバイスで加熱クレンジングとターゲットマイクロカレントを備えた世界で唯一の美容技術で、美容の力を自分の手に取りましょう。 贅沢なスキンケアの儀式が特徴のこの超ソフト加熱クレンジングデバイスは、不純物を溶かし、ターゲットを絞ったマイクロカレントが肌の若々しい輝きを取り戻します。

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初めて使用するためにデバイスのロックを解除して登録するには、スマートフォンでBluetoothをアクティブにし、LUNA 3plusのユニバーサルボタンを押してFOREOアプリに同期します。 次に、クレンジング設定を選択します。 洗練された健康的な輝きを得るには、LUNA3プラスで毎日クレンジングすることをお勧めします。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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