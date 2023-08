21SS Drew House secret hoodie

タグもストラップも全部付いてます。希少価値が高い種類になっています。

カラー:ライラック

サイズ:L(日本サイズXL)

状 態:新品未使用

購入先:セレクトショップで自身購入しています。

ステッカーと今回からゴム製のロゴキーホルダーが付属しています。

サイズ感はワンサイズ上のオーバーで着られる仕様で少し重めのヘビーパーカーになってます。偽物が出回っているので写真撮影するために一度袋から出して撮影しています。

海外製品のため、製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。 またパッケージ袋に破れ、ダメージ不良がある場合もあります。

ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。入れ替え防止のために返品は受け付けてません。

極度の値下げ以外は検討させていただきます。

※自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。

※ペット喫煙者なし

何かご不明点などあればお気楽にご質問下さい。

GOLF WANG supreme fr2 ripndip huf ftc stussy off-white 424 HUF WTAPS VETEMENTS FEAR OF GOD AMBUSHが好きな方にはおすすめです。

心配な方は鑑定に行っていただいて構いません

#ジャスティンビーバー

#JustinBieber

#ドリューハウス

#drewhouse

#ryangood

#gianpiero

#hoodie

#lilac

21SS Drew House secret hoodieドリューハウス シークレットフーディー(パーカー)タグもストラップも全部付いてます。希少価値が高い種類になっています。カラー:ライラックサイズ:L(日本サイズXL)状 態:新品未使用購入先:セレクトショップで自身購入しています。ステッカーと今回からゴム製のロゴキーホルダーが付属しています。サイズ感はワンサイズ上のオーバーで着られる仕様で少し重めのヘビーパーカーになってます。偽物が出回っているので写真撮影するために一度袋から出して撮影しています。海外製品のため、製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。 またパッケージ袋に破れ、ダメージ不良がある場合もあります。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。入れ替え防止のために返品は受け付けてません。極度の値下げ以外は検討させていただきます。※自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。※ペット喫煙者なし何かご不明点などあればお気楽にご質問下さい。GOLF WANG supreme fr2 ripndip huf ftc stussy off-white 424 HUF WTAPS VETEMENTS FEAR OF GOD AMBUSHが好きな方にはおすすめです。心配な方は鑑定に行っていただいて構いません#ジャスティンビーバー#JustinBieber #ドリューハウス #drewhouse#ryangood#gianpiero#hoodie#lilac

