ビックサイズ ダイヤモンド クロスネックレス

美品 アルテミスクラシック AC シールド ネックレス ペンダント マリア

センターダイヤモンドは0.73ctとかなり豪華で、大きさも素敵な大粒のクロスネックレスになります。

TXT txt eternity ユニフォーム ネックレス

周りのダイヤモンドも1.5ctと豪華に留められていてトータル2.2ctのクロスネックレスになります^_^

フェザー ネックレストップ k18 ターコイズ



クロムハーツ スタックスター 22k チャーム

刻印:pt900 pt850 0.730 1.50

ゴローズgoro’s矢じり小

ダイヤモンド:0.730ct

CHRIOインパルスネックレス2021年東京オリンピック水谷隼使用

ダイヤモンド:1.50ct

高品質! スカル 骨 ボーン デザイン ゴールド ブリンブリン ネックレス

サイズ目安:約40cm

メゾン・マルジェラ シルバーネックレスMaisonMargiela

重さ:9.6g

DOLCE&GABBANA ロングタイプ ロザリオ ネックレス レッドオーロラ

付属品:ジュエリーケース

シルバービーズネックレス オリジナル

+料金にて、チェーンの変更も可能になります。

新品 メゾンマルジェラ チェーン ネックレス シルバー ゴールド アノニマス



tady&king 上金特大フェザー 右向き

☆ご注意☆

タディ&キング tady&king 銀爪 特大 ローズ 18k フェザー

※ 中古品になりますが、新品仕上げ済みのお品になります。

here's ネックレス

※鑑別書が必要な方は別途料金にてお取りする事も出来ます。

K18 18金 ダイヤ入り 伝統工芸士作 彫金 アンティークデザインペンダント

自宅保管の為、理解の上ご購入よろしくお願い致します。

TADY&KING イーグルフックGP付ホイールネックレスチェーン

神経質な方はご購入をお控え下さい。

ゴローズ goro's 全金ビーズ L 2個

※他のサイトにも出しているため、一度コメントを頂いてからご購入ください。

VINTAGE ヴィンテージ ハードウェアリンクネックレス シルバー925

※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。

【お値下げ】アイボリータワー☆スターチャーム【18金】ダイヤ

※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ!

オールド 銀縄ターコイズクロス

お待ちしております。

シルバー ペアネックレス クロスモチーフ 十字架 いぶし銀仕上げ

気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。

tady&king 上金フェザー特大 左向き



中古 ルイヴィトン ネックレス

#K18#指輪#ring#diamond#gold#美品#ダイヤモンド#リング#ゴールド#キラキラshop #ジュエリー #ハート #ネックレス #k18 #宝石 #ダイヤモンド #サファイア #ピンクゴールド #可愛い #ホワイトゴールド #プラチナ #ゴールド #ゴージャス #pt900 #天然ダイヤモンド #ブルートパーズ #2.5ct #2ct #プリンセスカット#プリンセス #コンビ #ロイヤルブルー #ROYALBlue #ハーフエタニティ #フルエタニティ #アウイナイト

【はるや様専用】TOMWOOD トムウッド ネックレス



初代ウルトラマンペンダント

プラチナリング

ゴローズ goro's 全銀大イーグル 美品 レア

k18 ダイヤリング

ナバホ Adrian Reeves ペンダント

ヴァンドーム青山

Benny × Pay money To my Pain コラボネックレス

スタージュエリー

ヴィンテージ メキシカン ペンダント 925

アーカー

!値下!【超希少】岡本太郎 若い夢 シルバーネックレス

4℃

プレーンフェザー 4点セット

カルティエ

OLD COIN COMPANY Eagle Pendant Top

ミキモト

【BTS グク愛用】ルイヴィトン コリエ チェーン モノグラム ネックレス

タサキ 田崎

22K GOLDコーティング ホースシューネックレス メンズ レディースs925

ポーラ

アリゾナフリーダム K18太陽マーク付きフェザー

アイプリモ

未使用 ウルフマンブラザーズ ムーンライト ケルティック ネックレス ペンダント

星の砂

心臓 トップ ネックレス

銀座和光

ナバホ スタンプワーク シルバー ペンダント インディアンジュエリー

銀座田中

べっ甲ネックレス

デビアス

幅1.3cm 58cm 希少サイズ フィガロチェーン 925

ロイヤルアッシャー

wolfMan brs moon wolf ネックレス silver925

ラザール ダイヤモンド

フェザーネックレストップセット

モニッケンダム

エムズコレクション ブラックストーンネックレス

ブルガリ

ポールスミス ネックレス マルチエポ ツイスト モノトーン Paul Smith

ティファニー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ビックサイズ ダイヤモンド クロスネックレスセンターダイヤモンドは0.73ctとかなり豪華で、大きさも素敵な大粒のクロスネックレスになります。周りのダイヤモンドも1.5ctと豪華に留められていてトータル2.2ctのクロスネックレスになります^_^刻印:pt900 pt850 0.730 1.50ダイヤモンド:0.730ctダイヤモンド:1.50ctサイズ目安:約40cm重さ:9.6g付属品:ジュエリーケース+料金にて、チェーンの変更も可能になります。☆ご注意☆※ 中古品になりますが、新品仕上げ済みのお品になります。※鑑別書が必要な方は別途料金にてお取りする事も出来ます。自宅保管の為、理解の上ご購入よろしくお願い致します。 神経質な方はご購入をお控え下さい。※他のサイトにも出しているため、一度コメントを頂いてからご購入ください。※モニターによる色味違いは何卒ご了承下さい。※ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にどうぞ! お待ちしております。気に入ったものがございましたら、ぜひお求め頂けると幸いです。#K18#指輪#ring#diamond#gold#美品#ダイヤモンド#リング#ゴールド#キラキラshop #ジュエリー #ハート #ネックレス #k18 #宝石 #ダイヤモンド #サファイア #ピンクゴールド #可愛い #ホワイトゴールド #プラチナ #ゴールド #ゴージャス #pt900 #天然ダイヤモンド #ブルートパーズ #2.5ct #2ct #プリンセスカット#プリンセス #コンビ #ロイヤルブルー #ROYALBlue #ハーフエタニティ #フルエタニティ #アウイナイトプラチナリングk18 ダイヤリングヴァンドーム青山 スタージュエリー アーカー 4℃ カルティエ ミキモト タサキ 田崎ポーラ アイプリモ 星の砂銀座和光 銀座田中 デビアス ロイヤルアッシャー ラザール ダイヤモンドモニッケンダムブルガリ ティファニー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ミノル様専用 ゴローズ ネックレス 上金 ターコイズ フェザーold Stussy 90s 00s ペンダント ネックレス オールドスケート美品超レアデザイン大きめ セリーヌ トリオンフ ネックレス チャームGIVENCHY ネックレス メンズシルバー925 マリファナ 金爪フェザーネックレス イーグルフック 太角チェーン画像確認用チェーン未使用です!sev ルーパー typeCBLACK44cm 入手困難!アリゾナフリーダム ネックレスネックレス ユニセックス