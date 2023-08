【現品限り一斉値下げ！】 AVIREX 【送料無料】USA古着 USA ジャケット MA−1 その他

- ご覧頂きありがとうございます -

[サイズ]

不明

着丈 58cm

身幅 64cm

肩幅 51cm

袖丈 60.5cm

※素人寸法になるので、多少の誤差はご了承下さい。

[カラー]

深緑

[状態]

ロゴ割れ

No.580おり

+ご不明な点がありましたらご連絡頂ければ対応致します+

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 やや傷や汚れあり

