APPLE iPad Air IPAD AIR WI-FI 64GB 2019 GR

BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

アスペクト比_MT: 4:3

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: HD1080P

指紋認証機能有

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 指紋認証

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

OS種類···iOS / iPad OS

ストレージ容量···64GB

1年ほど資料やYouTube等で使用していましたが最近は全く使用しなくなったので出品しました。

専用のケースと充電器を付属して丁寧に梱包いたします。箱は付属しません。

初期化等の関係で発送が若干遅れる可能性がありますがご了承ください。追加で写真等が欲しい方いましたらご連絡下さい。

即購入可能です。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

