【爆売りセール開催中！】 Duet IdeaPad Chromebook 新品未開封 ZA6F0019JP タブレット

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iPad Air 4世代 256GB スペースグレイ AppleCare＋付き
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Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2in1ノートパソコン ZA6F0019JP10.1型(1920x1200)MediaTek Helio P60Tメモリ 4GBストレージ 128GB eMMCChrome OSアイスブルー+アイアングレータブレット本体：約 239.8x159.8x7.35mmキーボードとスタンドカバー装着時：約244.9x169.3x18.2mmタブレット本体：アイスブルー + アイアングレーキーボード：グレースタンドカバー：グレー（ファブリック生地）新品未開封