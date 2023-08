即購入大歓迎!フォロー頂けると幸いです!

美品!Ray Ban ポラライズド⭐︎偏光 サングラス

セール情報はコメント欄にて!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■(商品概要)

型番:4003

フレームカラー:ブラウン系(微かにオレンジ)

レンズカラー:オレンジ

サイズ:53ロ19 130

レンズ横幅:53

フレーム幅(レンズ端〜端):125

→実寸(素人採寸)

フレーム最大横幅(直線):127

レンズ縦:36

レンズカーブ:6カーブ(厚いレンズに交換するとココマークがつきません)

メンズ レディース ユニセックス

付属品:無し(梱包材として社外製ケースが付きます)

■(状態ランク)

フレーム:SA

テンプル(つる):SA〜AA

レンズ:A

テンプル浮き:無し

鼻パッド:良好(若干変色あり)

■(状態説明)

ぱっと見美品です。が、

画像⑩下段:他の画像では確認出来ませんが、光で透かして見ると、微細な擦れキズ、小傷あり。

画像④下段:先セル内側に若干の汚れ。(クリーニングの際に水が入る為に起こります)

状態としては十分良品相当と思われます。

■【商品状態表記(サングラス、メガネ)】

S:未使用品(展示、試着、長期保管等で新品の状態ではなく、微細(小)なダメージがある場合があります)

SA:中古品であるが、小傷擦れ等微かで、使用感の少ない、非常に状態の良い商品(極美品)

AA:小傷擦れ等あるが使用感の少ない、かなり状態の良い中古品(美品)

A:多少の傷等が見られるが、状態の良い中古品(良品)

AB:傷、汚れは少ないが、使用感のある商品

B:使用感が濃く、中小の傷や汚れが見受けられる商品

■中古品につき、微細なダメージ(小キズ等)はご容赦ください。神経質な方はご遠慮下さい。

また他サイトにも掲載しております。突然の削除等ご容赦くださいませm(_ _)m

■当方ではトラブルの多い「専用」は作っていません。ご了承下さい。

■購入場所

真贋済みである、エコリングオークション(要古物商許可)での購入です。

詳しくはプロフィールをご覧下さい

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

