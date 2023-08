ご覧いただきありがとうございます。

【荒木経惟】

出版 : Rat Hole Gallery

発行年 : 2010年初版

状態 : よく見ると表紙に自然なヨレや細い傷などありますが、中身に問題はなく、全体的に綺麗だと思います。購入後、一度見た後は自宅の暗所にて保管しておりました。愛猫チロの生と死を写したとても美しい一冊です。お好きな方にぜひ…

荒木経惟写真集。荒木経惟の愛猫チロの最後の数ヶ月を撮影したモノクロ作品80点を収録。Rat Hole Galleryで開催された展覧会に際して刊行された一冊。

限定900

サイズ:18.8×26.2cm ハードカバー

#アラーキー #写真 #フィルム #銀塩 #モノクロ

★お安くの出品ということもあり、現時点ではお値下げの予定はございません。ご了承いただけましたら幸いです。

★基本的に発送は1〜3日以内、迅速なお取引を心がけておりますが、帰省シーズンなどは発送が数日遅れてしまうこともございます。即発送をご希望の方は、購入前にメッセージ欄からご確認いただけますようお願い申し上げます。

★状態、サイズについては素人判断ですので、若干の誤差や見落としはご容赦下さい。

★当方、一切転売は致しません。たとえ新品同様のものであっても、個人での使用を目的として購入したもののみを出品しています。使うつもりで購入するため、タグを保管していないものがほとんどですが、類似品は一切ございません。気になる方は購入をお控えいただけましたら幸いです。

他にも大人服、子ども服、本、雑貨など中心にいろいろと出品予定です。どうぞよろしくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

