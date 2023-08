ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。◉コメント[PLAN C]ビッグシルエットのシャツワンピース。アクセントのリブカラーは取り外しが可能。シャツとしてもワンピースとしても使用可能。サイズは40(M相当)ですが、ビッグシルエットなので幅広いサイズの方にお使いいただけます。※下記実寸ご参照定価より大幅にお値引きしました。◉PLAN Cとはウィメンズブランド<プラン シー>は、<マルニ>の創業デザイナーであるコンスエロ・カスティリオーニの娘カロリーナ・カスティリオーニがクリエーティブディレクターを務めるブランド。エレガントで洗練された美意識に基づいた<プラン シー>は、カロリーナのビジョンを投影し、モダンなワードローブを通して自己表現したいと願う女性をターゲットにしています。◆商品詳細ブランド:PLAN C品名:ビッグシルエット シャツワンピース 長袖カラー: 身頃 ストライプ スカイブルー/ホワイト リブ オレンジブラウンサイズ表記:40(M相当)寸法(平置き/素人採寸): 着丈88cm 身幅60cm 肩幅46cm 袖丈64cm素材:綿100%製造:made in italy状態:新品 未使用 タグ付き定価:83,600円(税込)備考:・大手百貨店にて購入の正規品・圧縮梱包し発送予定・ブランドにプランシーがないため「マルニ」にて出品カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋レディース ウィメンズ ブラウスシャツ ロングスリーブ コットン100 cotton100 イタリア製 ハイブランド ラグジュアリーブランド 高級ブランド 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜✅即購入OK ✅送料無料 ✅安心の匿名配送⭐️ほかにも順次出品中⭐️ #あらじんSHOPのレディース商品一覧 #あらじんSHOPのアパレル商品一覧 #あらじんSHOPの商品一覧◉ご不明点などはお気軽にコメントしてください◉プロフィール内容にご理解の上でご購入おねがいします〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

