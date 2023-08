#トップス一覧こちら

◼️商品

トラックトップ / トラックジャケット / ジャージ

adidasの定番トレフォイルトラックジャケット

大変人気の高いデサント製 1970-1980年代のadidasライセンスモデル ATS-44F。胸からスリーブに流れるツートーンの切替が特徴的であり、かなり希少なモデルです。

最近ではadidas/デサント愛を公言するモデルの 在原みゆ紀 さんが同モデルのカラー違いを着用され更に人気、値段ともに高騰中です。

ふっくらとしたラインにリブで纏まったメリハリ感が時代を感じさせる一着。生地にはハリがあり、デサント製らしくとても良い質感です。

二の腕辺りにはライトブルーの3本線がフープ状に入っています。左胸にはヴィンテージテイスト満載のトレフォイルロゴ刺繍ワッペン。両サイドのポケットはジップ付きです。

◼️ブランド

adidas / DESCENTE [ アディダス / デサント ]

◼️サイズ

2 (S〜M相当)

着丈58cm 身幅53cm 裄丈71cm

165cmで少しタイトめです。

◼️色

人気の定番色【 ライトブルー × ネイビー

◼️状態

ジップ金具部分は少し塗装がはがれており僅かな引っ掛け傷等若干の着用感はありますが、40年程前のウェアとしてはトータルでかなり状態良好でこの状態のものは珍しいかと思います。

・古着の為多少の使用感やわずかな汚れ等ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

・写真撮影時の光の加減などで、イメージと若干異なるものがあるかと思いますが、その点ご理解頂ける方のみご購入お願いします。

・素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。

以下のジャンルをお探しの方にもおすすめです◎

年代物古着 ビンテージ古着 トレンド古着

70s 80s 90s 70's 80's 90'sヴィンテージ古着 昭和レトロ テーラードジャケット セットアップ 総柄シャツ スポーツミックス ナイロンジャケット

ウェスタンパンツ 古着女子 ジャージ

トレフォイル

USED

アディダス

菅田将暉

小松菜奈

ワンポイントロゴ ワッペンロゴ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

