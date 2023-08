23区DENIM ボーイフィット パンツ

¥14,850 税込

色 ライトベージュ系

サイズ 36

36ですが 少し大きめでM相当かと思います。

普段Mサイズ着用ですが、 ちょうど良い感じです。

試着のみのお品です。

なかなか着る機会がないので お探しの方に着て頂けたらと思います。

真白ではない 薄いベージュで とても良い色です。

2021年のお品ですが、今年 ZOZOTOWNで販売されていたものを春頃に購入しました。

未着用ですが 試着はしております。また自宅保管品ですので 細かい事を気になさらない方に。

即購入OKですが ご購入前にプロフィールご一読お願い致します。

出品を迷っておりますので お値下げ不可です。

以下 サイトより

2021 Spring & Summer

絶妙な色合いとこだわりのシルエットが特徴の、本格デニムパンツ

■デザイン

23区定番のボーイフィット型デニムパンツ。程よい股上や、ポケット袋布にもストレッチ性のある素材を使用することで程よくウエストにフィットします。股くりにヒゲと呼ばれるシワ加工などは入れておらず、ナチュラルに色合いを楽しめるデザインにしています。ボリュームのあるトップスにも合わせやすい、万能シルエットです。また、真っ白ではないニュアンスのある色合いで、合わせるトップスの色を選びません。定番デニムをお持ちの方にもおすすめの、こなれた色味です。

真っ白ではないニュアンスのある色合いで、合わせるトップスの色を選びません。定番デニムをお持ちの方にもおすすめの、こなれた色味です。

■素材

表面は毛羽が少なく、シャープでスッキリした表情が特長。染料の浸透を表面だけに抑え糸の芯は白いまま残しているため、洗うたび中の白い部分が生地のアタリのような効果をだして程よい色落ち感を楽しめます。

■23区 DENIM

「Dr.デニム」の名で知られている本澤裕治氏プロデュースの本格デニム。「ジーンズを知り尽くしたデニムのプロ」による知識を最大限に活かしながら、より本物志向に着手したプログラムです。素材はもちろん、特殊な技術を使った染色技法でまさにリアルヴィンテージとも言えるデニムウェアに仕上げました。23区 DENIMの特別なネームがポイント。価格以上に価値のある1本です。

カラー...ベージュ

シルエット...ボーイフレンド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニジュウサンク 商品の状態 新品、未使用

