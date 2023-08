カラー···グレー

マルボンゴルフ セット

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ポケット···あり

季節感···春、秋、冬

商品説明

通常価格30,800円(税込)

GM194-70701

カラー:グレー

サイズ:1

(着丈72cm、身幅66cm、裄丈96cm)

誤差はご了承下さい。

こちらで譲っていただきましたが、サイズが合わずに残念ですが出品させて頂きました。

使用感ありますが、目立つ汚れはございません。

⌘以下サイトより引用⌘

高いアート性で人気を博しているパリ発のスケートブランド”FUTUR”が

熱望し実現したLOOPWHEELERとのコラボレーション。

Graphpaperオリジナルのビッグサイズに仕上げたエクスクルーシブの

ジップパーカーの胸にFUTURのロゴを刺繍しています。

こちら中古品になりますので、ご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。

販売希望価格の底値での出品のため、お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。

喫煙者・ペットはおりません。

返品交換は不可となりますので、ご質問はお気軽にどうぞ^ ^

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ループウィラー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

