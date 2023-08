Panasonic プライベート・ビエラ UN-10E9-W 10インチ 2019年製

アンテナケーブル付き

持ち運びし易く、キッチンやデスクでもテレビを観るのに便利でした。

防水仕様のため、お風呂場でのリラックス中のひと時でもご利用頂けます。

(一度も本製品をお風呂場では使用はしておりませんのでご安心ください)

外付けHDD(別売)をつければこのテレビで視聴中の録画や、録画予約ができます。

付属品であるリモコンやケーブル類、取扱説明書、mini B-CASカードも全て揃っています。

外装の箱もそのままお送りいたします。

中古品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: WHITE

アスペクト比: 16:10

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: 非ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 719以下

画面サイズ・クラス別3: 11インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 10インチ

防水保護機能種類: 防水 IPX6/IPX7相当

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

電源方式(新): コードレス(バッテリー)

高速液晶表示: 60ヘルツ

#パナソニック

#Panasonic

#ビエラ

#VIERA

#ポータブル

#液晶テレビ

#防水

種類···液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ ~20インチ ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

