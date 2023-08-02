今季ブランド SONY ワイヤレス　ノイキャン　イヤホン　 WF-1000X… イヤフォン

＊購入後24時間以内に発送致します。

【ASMR】SENNHEISER バイノーラルイヤフォン【iPhone専用】



oladance ウェアブルステレオ

定価3万円

美品 AirPods Pro 第2世代 左耳 左 エアーポッズ プロ

普段使いしているイヤホンになります。

ear fun

別のイヤホンの購入を検討している為出品致します。

【新品未使用】AirPods Pro 第二世代 充電ケースのみ MQD83J/A

一年半ほど前に購入し、使用していました。

airpods pro 第1世代 エアーポッズ

使用頻度はそこまで高くないですが、週3、4回1日2、3時間ほど継続して使用してきました。

B40595 Anker Soundcore VR P10



【新品未使用】AirPodsPro（第2世代）Apple純正品

保証書、ケース、充電ケーブルなど初期の付属品は揃っていますが、イヤーピースをすべて使用しており、比較的綺麗なLサイズのものを装着した状態で出品させて頂いております。

Beats Beats Studio Buds 【付属品完備】

＊S、Mサイズのイヤーピースは付属しません。

24時間以内発送 AirPodsPro 右耳 左耳 充電ケース

そのサイズを着用される場合は別途購入を検討下さい。

新品・未開封品 AirPods 第2世代 MV7N2J/A



Anker Liberty4 ブラック

充電時間、使用時間は初期の頃とほとんど遜色はありませんがあくまで中古品としてお考えください。

Technics(テクニクス) EAH-AZ60

ご検討お願い致します。

新品 未開封 AirPods pro 第2世代



nothing ear 2 美品



【新品・コラボケース付き】Technics EAH-AZ40-S

SONY ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM4 プラチナシルバー WF-1000XM4-SM

haylou purfree buds



Dunu Vulkan

#ソニー

flavour blaster フレーバーブラスター 説明書 フレーバー5本

#ソニー

Fender TOUR True Wireless IEM (BLK)



新品Shokz OpenRun SKZ-EP-000004 骨伝導イヤホン

人気モデル···Sony WF-1000XM4

Noble FoKus Pro ノーブルオーディオ

接続タイプ···ワイヤレス

SONY-WH-1000XM5 BLACK 4/8締

特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング、防水、防滴、完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

＊購入後24時間以内に発送致します。定価3万円普段使いしているイヤホンになります。別のイヤホンの購入を検討している為出品致します。一年半ほど前に購入し、使用していました。使用頻度はそこまで高くないですが、週3、4回1日2、3時間ほど継続して使用してきました。保証書、ケース、充電ケーブルなど初期の付属品は揃っていますが、イヤーピースをすべて使用しており、比較的綺麗なLサイズのものを装着した状態で出品させて頂いております。＊S、Mサイズのイヤーピースは付属しません。そのサイズを着用される場合は別途購入を検討下さい。充電時間、使用時間は初期の頃とほとんど遜色はありませんがあくまで中古品としてお考えください。ご検討お願い致します。SONY ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM4 プラチナシルバー WF-1000XM4-SM#ソニー#ソニー人気モデル···Sony WF-1000XM4接続タイプ···ワイヤレス特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング、防水、防滴、完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Sony WF-1000xm4【アップル純正】AirPods Pro 右耳 左耳 充電ケース 即購入OK美品 SHOKZ OPENCOMM 骨伝導ヘッドセットSENNHEISER MOMENTUM True Wireless 3【Apple】AirPods Pro 第二世代 両耳のみ MQD83J/A