◼️フォロワー様限定で下記のように割引させて頂きます。

程度良好 アナグマ 90s XL USA製 チャンピオン リバースウィーブ



Supreme×Champion 2013AW Script Crewneck

3000円以上は300円引

wackomaria cheech & chongコラボスウェット

6000円以上は400円引

サイズ感が合わなかったので出品します。

9000円以上は500円引

チャンピオンリバースウィーブ アメリカ限定(UrbanOutfitters別注)

12000円以上は600円引

SSZ BOTH SIDE KNIT



【クリーニング済み美品】BALENCIAGA Tシャツ バレンシアガ シャツ

ご購入希望のフォロワー様は、フォロー割にてご購入希望の旨をコメント欄にてお伝えください。

アベイシングエイプ ロゴジャージ 値下げ交渉お願いします tanta着用品



【XXL】国内未発売 NIKE レトロロゴ スウェットトレーナー 刺繍

◼️クリーニング済みです。

Ami Paris アミパリス 黒L新品



LEE USA製 NFL ピッツバーグ スウェット 2XL ヴィンテージ

◼️商品

60'sチャンピオン ヴィンテージスウェット C中ランタグ

Champion 90'sメキシコ製・刺繍タグのビッグアーム・ビッグサイズのスウェットです。

00s old Supreme フリースクルーネック



XL ennoy DAIWA PIER 39スタイリスト私物 スウェット xl

フロントに、USAメリーランド大学アーチロゴの刺繍が施されています(*^^*)

POLO ラルフローレン スウェット ポロタイガー ワッペンロゴ



stone island クルーネックスウェット 黒 741563051

☛他の商品もこちらからご覧いただけます!

champion REVERSEWEAVE チャンピオン リバースウィーブ

#古着屋グッドファミリー

NIKE vintage スウェット



Maison Margiela 20AW ロゴ トレーナー

◼️ブランド

エクストララージ スウェット Xlarge

Champion

WTAPS クルーネック SWEAT



フリーホイーラーズ ヴィンテージ スウェット

◼️カラー

【超希少】数原龍友着用 Rconte スウェット ロゴトレーナー

灰色

エフシーレアルブリストル ブリストル トレーナー L

霜降り灰色

未使用 OFF-WHITE スウェット

白に近いグレー

【人気Lサイズ‼︎】スタジオセブン スウェット EXILE NAOTO.



over print スウェット

◼️素材

L Supreme シュプリーム 13AW ビッグロゴ スウェット メンズ

コットン 89%

サンタフェ Santa Fe キルト スウェット トレーナー 48 L a11

ポリエステル 8%

クルニ スウェット メンズ サイズ2

その他 3%

PAPA様専用



珍品90’s Old stussy ミリタリーコットンニット

◼️サイズ

ポロラルフローレン スウェット トレーナー 立体刺繍 刺繍 黒 ブラック ポロ

XLサイズ

ケボズkeboz BBロゴ 両面刺繍 エンブロイダリー スウェット 緑 人気色



ulterior terry sweat スウェット サイズ5

平置き採寸(単位:cm)

Our legacy スエット

肩幅49

NBA シャーロット ホーネッツ スウェット トレーナー

身幅56

メゾンキツネ スウェット トリコロール 総柄 刺繍 ワッペン

着丈66

22AW ennoy×スタイリスト私物 'CREW SWEAT'/スウェット

袖丈63

KRIS VAN ASSCHE sweat sweater



OY ステッチ ライン ジッパーポーラ スウェットシャツ プルオーバートレーナー

⚠️着用感・サイズ感は、採寸のデータを参考にご判断をお願いいたします。

STUSSY NIKE CREWNECK XL

※素人のため、少々の誤差はご了承ください。

90s RUSSEL ATHLETIC スウェット"L.L.Bean" USA製



MAISON KITSUNE メゾン キツネ メンズ 長袖シャツ

◼️状態

【KEBOZ】フリークスストア限定モデル!! 刺繍 立体ロゴ L スウェット

アーチロゴに写真のようなピンホールがあります。首もとやサイド部に最後の写真のようなダメージがあります。基本的には古着ですので、それなりの着用感がございます。新品のような状態をお求めの方は、念のためご購入をお控えください。

ヘルノ スウェットシャツ 紺色



KENZOハマナスフード付きパーカー

◼️注意事項

MYne ファイヤースウェット

・カメラや光の関係で写真と色味が若干異なる場合がございます。ご了承ください。

梅雨 オススメ FENDI トレーナー ニッシー着用

・即購入歓迎です、無言でご購入していただいて大丈夫です。

☆ CRIMIE SNAP CREW NECK SWEAT ☆

・基本的に商品は中古ですので、この点をご理解いただいた上での購入をお願いいたします。

90s USA製 リバースウィーブ チャンピオン 刺繍タグ イエロー

・交渉中でも先にご購入された方を優先させていただきます。

djhonda djホンダ スウェット プリントスウェット 90s 00s レア



fr2 xlargeコラボスウェット

D261

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

