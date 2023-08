【期間限定値下げ中】

COACHコーチ

ウォレットショルダーバッグ

hahi様専用

ターンロック開閉

横23cm 縦13cm 底幅4cm

ayiur様専用

内側がま口タイプポケット有

⚠購入時より内側に金具による凹み跡有り

(写真赤丸部分)

チェーンストラップ付属

高級レザー

本物正規品

新品未使用

新品未使用でキレイですが見落としがあるかも知れません

写真と実物はイメージが異なる場合があります

個人の自宅保管品ですので完璧をお求めの方はご遠慮ください

ブランド品ですのですり替え防止のためご購入後の返品交換お断りします

袋、箱、タグ、レシート等は付属しません

お値下げ不可

即購入可

らくらくメルカリ便にて発送

追跡可・紛失補償有

(受取希望時間帯指定あれば最初の取引メッセージでご連絡ください)

他にもCOACHを出品しています

同時にご購入の場合は同梱分送料お値引きしますので

必ず先にコメントにてお知らせください

#おしゃれ

#斜め掛け

#ショルダー

#ミニバッグ

#パーティ

#就職祝い

#ホワイトデー

#合格祝い

#通勤カバン

#通学カバン

#クロスボディ

#母の日

素材...本革

未使用保管品✨フルラ ボエム ショルダーバッグ レザーブラック

柄・デザイン...無地

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

