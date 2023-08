♣♣フォロワー様限定割引♣♣

~商品詳細~

1955年製のイギリス軍マッキントッシュコート。

前立て裏側に収納できる付属のチンストラップの

欠品もなく、ウエストのベルトも付いております。

シームテープの剥がれもないです。

ディテールとしては、フロントに大きめのポケットが2つついておりボタンは比翼仕立て。

ベンチレーションもついており通気性の点も抜群。

キレイなAラインシルエットを作ることができ、

よりスタイリッシュな印象に。

硬めのゴム引きの生地が雰囲気抜群の珍品です。

サイズもゴールデンサイズの21サイズ。

イギリス軍のマッキントッシュのコートは

ほぼこの価格で見かけないので是非この機会に

いかがでしょうか?

コレクションで保管しても良いかと!!

ユーロミリタリー、ユーロヴィンテージ、

フレンチヴィンテージ、フレンチワークがお好きな

方にもオススメ!!

「ブランド」

・ #イギリス軍

「素材」

・ゴム引き

「サイズ」

・21サイズ

着丈 127

肩幅 51

身幅 58

「カラー」

・カーキ

「状態」

・全体的にサビの汚れや色落ちが見られますが、

ベルトなど欠品もなく生地の破れもあまり

見られないのでヴィンテージにご理解のある方

でしたら着用可能かと思います。

タグにダメージあり。

ゴム引きの香りあり。

バックの裾ボタン欠品。

サビが気になる方は黒染め業者に頼んで染めても

かっこいいかと思います!

︎︎︎︎︎

B324

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

