ご覧頂き有難うございます

プロフ必ず一読下さいますよう宜しく御願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))

サイズ

身幅45

肩幅38

丈74

(素人採寸の為多少の誤差はお許しください)

darkNAVY×White

商品説明

Deuxieme Classe定番のワイヤーの襟の仕様はそのままに、レーヨンシルクの落ち感のある素材が女っぽさをプラスした仕上がりに。

艶のある素材が、きれいなドレープを生み出します。

デニムとラフに合わせて様になる、これからの季節にぴったりの1着です

5度ほど着用しました

USEDになります

これからの季節に

この機会に是非いかがでしょうか

★注意事項★

ご購入に関して

自宅保管のため、新品のものもあくまで人手にわたった中古・新古品とお考え下さい。

完璧な商品をお求めの方や神経質な方不安な方はお控え下さい

素人撮影のため、実際の色味と多少異なる場合があります。 ご了承下さい。

検品はしておりますが、素人ですので細かい傷・汚れなど見落とす場合がございます。

その他詳細はプロフお読みの上ご検討頂けますよう宜しくお願い致します

あくまで個人出品のusedの商品ですご理解頂ける方のみお取り引き宜しくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

