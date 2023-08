★即購入OK

MM6 Maison Margiela トートバッグ 3WAY ブラック

マルニ ストライプバッグ

☆カラー···ブルーミックス

阪急オンラインで購入、3回程使用しております。

革タグにキズ、底にうっすらとした汚れが見られますが、目立つものではないかと思います。

バッグ自体に保管によるうねりも見られますが、使用していくうちになじんでいくと思います。

見落としがあるかもしれませんので、中古である事をご理解の上、細かい状態が気になる方はご遠慮下さい。

※らくらくメルカリ便で発送する場合もあります。

財布 ポーチ バンダナ トートバッグ

ピクニックバッグ ミニ 新作 ハンモックバッグ

イノックスグレー ダークブルー マルチグリーン マルチグレー マルチピンク マルチイエロー ラッカーレッド ナイトブルー ソフトベージュ モスグリーン ライトライム ブルーミックス ビターオレンジ フレッシュレモン スペアミント

マルニフラワーカフェ マルニマーケット キャメルブラウン オリーブグリーン レーズン イリュージョンブルー インディアンレッド ナルシスブルー ミレーグリーン

ストライプショルダーバッグ アニマルバスケット

商品の情報 ブランド マルニマーケット 商品の状態 やや傷や汚れあり

