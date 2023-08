最新な 新品 ニューバランス M2002R GTX D 26.5cm スニーカー

New Balance/ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

New Balance/ニューバランス M2002R GTX D ゴアテックス【品番】M2002R GTX D ブラック【サイズ】メンズ 26.5cm状態: 新品未使用 箱、タグ付き新品で2023年6月にニューバランスオンラインにて購入しましたが、イメージと合わず出品することにしました。箱もタグも購入した状態でそのままお付けします。即購入可です。すり替え防止のため、返品はご遠慮ください。丁寧な対応を心がけておりますので、質問等ありましたら、お気軽にコメントください^ ^#2002R#990 V#エアフォース#jordan#ダンク#アディダス#ニューバランス#ノースフェイス#NIKE#AirForce#エアマックスメインカラー···ブラック人気モデル···new balance 2002スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)

