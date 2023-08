John undercoverが立ち上がった直後にリリースされデザイナーのJONIO氏が愛用していた事から即完売が相次いだスラックスです。ワンタック入るパンツは緻密なパターンメイキングにより生み出されたテーパードシルエットにより体型や身長など選ばず足を長くとても綺麗に見せてくれます。アンダーカバーらしくディテールも大変凝っていて、バックのポケットのフラップは別素材で切替え、裾も捲れば鮮やかなレッドで切替えされていてトップスやシューズで選ぶ事が出来文句なしにカッコいいです!素材も肌触りがとても滑らかで光沢感も感じられる高級ウールを使用していて、シーズンを選ばず着用出来ます。現在のコレクションと比べて初期のアイテムの方が圧倒的にクオリティが高くファンからの支持も高い事から入手困難です。カラーは何にでも合わせやすいダークグレー。サイズも1番人気だったJONIO氏と同じゴールデンサイズの2、コンディションも購入から3回程の着用でコレクション用に大切に保管していた汚れなどダメージも無く美品です。画像の様にセンターシームもくっきり残っています。定価5万円近くしましたが今回相場よりかなり安く出品しましたので宜しくお願いします。アンダーカバー青山本店購入です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 未使用に近い

