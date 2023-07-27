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【海外限定】 carver CX4 新品トラック　カーバースケートボードcarverスケート スケートボード

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carvernのコンプリートから取り外したものです。新品 CX4トラック　　　　　　　　　　　　■日本正規品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■キングピンナットを外して梱包しますので宜しくお願いします。

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【海外限定】 carver CX4 新品トラック　カーバースケートボードcarverスケート スケートボード

33分钟前

【海外限定】 carver CX4 新品トラック　カーバースケートボードcarverスケート スケートボード

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