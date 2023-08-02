【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器

RE20

Hartke HA3500 最終価格

Electro-Voice ( エレクトロボイス )

Prism Sound Lyra2 Black 国内正規品



ZOOM LiveTrak L-12



eventide Mixing Link

ホームレコーディングで数回使用しました。

ARTURIA DRUM BRUTE /アナログドラムシンセサイザー

機材の入れ替えの為出品致します。

Allen&Heath ZED 10 ミキサー オーディオインターフェース

若干の傷はありますが、音質に問題はございません。

オーディオテクニカ AT2050 stedman ポップガード セット



AKAI MPX 16

【特徴】

【ヴィンテージ】dbx160X コンプレッサー

RE20は、180°背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性ダイナミック・マイクです。ダイアフラムの背面に精密な間隔でスロットを空けた独自の技術『Variable-D』により、音源に近づけた際に低音が強調される『近接効果』を減らすことに成功。耐久性に優れ、大音圧の収音も可能。ギター／ベースアンプをはじめ、ドラムやパーカッション、ブラス等の多様な楽器のレコーディングに最適です。

Roland td-12 電子ドラム 音源モジュール



HEXINVERTER Mutant Hot Glueミキサー,コンプ

【スペック】

BD-2 (Blues Driver) 95年製品

■ダイナミックマイク

しずく様専用 Time Line MB-5セット

■単一指向性カーディオイド

proco RAT 2 バッテリースナップ修理跡有り 94年製 銀ネジ

■周波数特性：45Hz-18kHz

未使用品！critter & guitari microphone ピンク

■出力インピーダンス：50/150/250Ω（工場出荷時150Ω）

(002640) ZOOM マルチトラックレコーダー R24

■出力レベル：-57dB

値下げ！ Ex-Pro T-100 R-100 B帯ワイヤレス イヤモニシステム

■寸法・重量：長さ217mm、径54.4mm・737g

TASCAM リニアPCM DR-100MKII 24bit/96kHz対応

■付属品：マイクホルダー、ソフトケース

EVH5150 OVERDRIVE エフェクター

■ヴァリアブルDにより近接効果を無くし180度背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性マイク。高い耐久性を誇りパーカッションやブラスなどタイトで収録に難しい楽器の収音にも最適です。またバスドラム用マイクとして70年代から長きにわたり愛用されています。ステージやスタジオ、TVラジオ放送などでも使われているモデルです。

【美品】AKG C414 XLII コンデンサーマイク



【値下げしました】YAMAHA AG03 オーディオインターフェース ミキサー

種類···マイク

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

RE20Electro-Voice ( エレクトロボイス )ホームレコーディングで数回使用しました。機材の入れ替えの為出品致します。若干の傷はありますが、音質に問題はございません。【特徴】RE20は、180°背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性ダイナミック・マイクです。ダイアフラムの背面に精密な間隔でスロットを空けた独自の技術『Variable-D』により、音源に近づけた際に低音が強調される『近接効果』を減らすことに成功。耐久性に優れ、大音圧の収音も可能。ギター／ベースアンプをはじめ、ドラムやパーカッション、ブラス等の多様な楽器のレコーディングに最適です。【スペック】■ダイナミックマイク■単一指向性カーディオイド■周波数特性：45Hz-18kHz■出力インピーダンス：50/150/250Ω（工場出荷時150Ω）■出力レベル：-57dB■寸法・重量：長さ217mm、径54.4mm・737g■付属品：マイクホルダー、ソフトケース■ヴァリアブルDにより近接効果を無くし180度背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性マイク。高い耐久性を誇りパーカッションやブラスなどタイトで収録に難しい楽器の収音にも最適です。またバスドラム用マイクとして70年代から長きにわたり愛用されています。ステージやスタジオ、TVラジオ放送などでも使われているモデルです。種類···マイク

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

AKG コンデンサーマイク P220OMNI AC HOTONE美品高音質BLX24J/BETA 58A値下げします。