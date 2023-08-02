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【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器

商品の説明

RE20
Hartke HA3500 最終価格
Electro-Voice ( エレクトロボイス )
Prism Sound Lyra2 Black 国内正規品

ZOOM LiveTrak L-12

eventide Mixing Link
ホームレコーディングで数回使用しました。
ARTURIA DRUM BRUTE /アナログドラムシンセサイザー
機材の入れ替えの為出品致します。
Allen&Heath ZED 10 ミキサー オーディオインターフェース
若干の傷はありますが、音質に問題はございません。
オーディオテクニカ AT2050 stedman ポップガード セット

AKAI MPX 16
【特徴】
【ヴィンテージ】dbx160X コンプレッサー
RE20は、180°背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性ダイナミック・マイクです。ダイアフラムの背面に精密な間隔でスロットを空けた独自の技術『Variable-D』により、音源に近づけた際に低音が強調される『近接効果』を減らすことに成功。耐久性に優れ、大音圧の収音も可能。ギター／ベースアンプをはじめ、ドラムやパーカッション、ブラス等の多様な楽器のレコーディングに最適です。
Roland td-12 電子ドラム 音源モジュール

HEXINVERTER Mutant Hot Glueミキサー,コンプ
【スペック】
BD-2 (Blues Driver)　95年製品
■ダイナミックマイク
しずく様専用　Time Line MB-5セット
■単一指向性カーディオイド
proco RAT 2 バッテリースナップ修理跡有り　94年製　銀ネジ
■周波数特性：45Hz-18kHz
未使用品！critter & guitari microphone　ピンク
■出力インピーダンス：50/150/250Ω（工場出荷時150Ω）
(002640) ZOOM マルチトラックレコーダー R24
■出力レベル：-57dB
値下げ！　Ex-Pro T-100 R-100 B帯ワイヤレス　イヤモニシステム
■寸法・重量：長さ217mm、径54.4mm・737g
TASCAM リニアPCM DR-100MKII 24bit/96kHz対応
■付属品：マイクホルダー、ソフトケース
EVH5150 OVERDRIVE　エフェクター
■ヴァリアブルDにより近接効果を無くし180度背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性マイク。高い耐久性を誇りパーカッションやブラスなどタイトで収録に難しい楽器の収音にも最適です。またバスドラム用マイクとして70年代から長きにわたり愛用されています。ステージやスタジオ、TVラジオ放送などでも使われているモデルです。
【美品】AKG C414 XLII コンデンサーマイク

【値下げしました】YAMAHA AG03 オーディオインターフェース　ミキサー
種類···マイク

AKG コンデンサーマイク P220

商品の情報

商品の状態傷や汚れあり

OMNI AC HOTONE

美品高音質BLX24J/BETA 58A値下げします。
RE20Electro-Voice ( エレクトロボイス )ホームレコーディングで数回使用しました。機材の入れ替えの為出品致します。若干の傷はありますが、音質に問題はございません。【特徴】RE20は、180°背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性ダイナミック・マイクです。ダイアフラムの背面に精密な間隔でスロットを空けた独自の技術『Variable-D』により、音源に近づけた際に低音が強調される『近接効果』を減らすことに成功。耐久性に優れ、大音圧の収音も可能。ギター／ベースアンプをはじめ、ドラムやパーカッション、ブラス等の多様な楽器のレコーディングに最適です。【スペック】■ダイナミックマイク■単一指向性カーディオイド■周波数特性：45Hz-18kHz■出力インピーダンス：50/150/250Ω（工場出荷時150Ω）■出力レベル：-57dB■寸法・重量：長さ217mm、径54.4mm・737g■付属品：マイクホルダー、ソフトケース■ヴァリアブルDにより近接効果を無くし180度背面でも同じ周波数特性を実現した単一指向性マイク。高い耐久性を誇りパーカッションやブラスなどタイトで収録に難しい楽器の収音にも最適です。またバスドラム用マイクとして70年代から長きにわたり愛用されています。ステージやスタジオ、TVラジオ放送などでも使われているモデルです。種類···マイク

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【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器

8分钟前

【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器

¥44,444 ¥24,444

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82abeb

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コメント (17)

82abeb
【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器 【爆売りセール開催中！】 Electro Voice RE 20 レコーディング/PA機器

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