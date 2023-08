ご覧頂きありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザシンゾーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。ご購入、コメントを頂く前に必ずプロフィールをご覧下さい<(_ _)>シンゾーン THE SHINZONE マッケンジー ドレス MACKENZIE DRESS価格(税込)36,300円着用回数3回程です。色違いで所有しており、こちらはあまり似合わないので出品します。気になる汚れやダメージはありません。✔︎商品の状態についてはあくまでも主観です。画像をご確認頂き、気になる点は必ずご購入前にコメントからご質問下さい。✔︎プロフィールに記載している通り、お値引きは2点以上ご購入頂ける場合のみ承りますので、単品でのご購入を検討されている方からのお値引き交渉のコメントには、お返事致しません。予めご了承下さい。✔︎小さく畳んでの発送となります。宜しくお願い致します❁︎イエナスピックアンドスパンアメリカーナユナイテッドアローズビューティーアンドユースグリーンレーベルリラクシングアーバンリサーチビームスシップスロクハイクビショップオーシバルジムフレックスアンフィルサイサカイ

