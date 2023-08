100 ％品質保証 【週末限定値下げ】セルフォード　BPNK リボンレーススカート　限定色 ロングスカート

カラー···ピンク

柄・デザイン···レース

シルエット···タイト

季節感···春、秋、冬

1度のみ着用で美品です!

公式の写真の方が実物のお色の参考になります!

とっても可愛くて今着たいのですが、体型が変わってしまったため、出品いたします。

お色はとても可愛い限定色のベビーピンクです!

●ブランド:CELFORD(セルフォード)

●定価:19,800円

●サイズ:36

総丈83 ウエスト63 ヒップ90

●素材:

表地:ポリエステル100%

別布:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%

●色:BPNK ベビーピンク

※BPNKはオフィシャルオンラインストア・一部セレクトショップ限定商品です

●メーカー品番:CWFS214050

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セルフォード 商品の状態 未使用に近い

