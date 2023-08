未使用品になりますが、自宅保管品になります。

参考価格23100円

アルマーニのロゴシールが少し剥がれかけています。

ご理解ください。

商品説明

ブランド:エンポリオ アルマーニ EMPORIO ARMANI

商品番号:epa-627530-9a552-00020-0076

商品名:エンポリオアルマーニ EMPORIO ARMANI 帽子 マキシ ロゴ 刺繍 ベースボールキャップ ブラック+オレンジ627530 9A552 00020

カラー(柄):BLACK

・本体/ブラック+オレンジ系

素材:・本体/綿 100%

一度着ただけ



機能:

ワンサイズ(アジャスターで調節可能)

仕様:男性用/紳士用/メンズ

付属品:なし

アルマーニ アルマーニキャップ メンズキャップ エンポリオ・アルマーニ ニューエラ スター ロゴ 刺繍 バレンシアガ トミー DOLCE&GABBANA ドルチェ ヴァレンティノ イタリア

カラー...ブラック

形...ベースボール

商品の情報 ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 新品、未使用

未使用品になりますが、自宅保管品になります。参考価格23100円アルマーニのロゴシールが少し剥がれかけています。ご理解ください。商品説明ブランド:エンポリオ アルマーニ EMPORIO ARMANI商品番号:epa-627530-9a552-00020-0076商品名:エンポリオアルマーニ EMPORIO ARMANI 帽子 マキシ ロゴ 刺繍 ベースボールキャップ ブラック+オレンジ627530 9A552 00020カラー(柄):BLACK・本体/ブラック+オレンジ系素材:・本体/綿 100%機能:ワンサイズ(アジャスターで調節可能)仕様:男性用/紳士用/メンズ付属品:なしアルマーニ アルマーニキャップ メンズキャップ エンポリオ・アルマーニ ニューエラ スター ロゴ 刺繍 バレンシアガ トミー DOLCE&GABBANA ドルチェ ヴァレンティノ イタリアカラー...ブラック形...ベースボール

