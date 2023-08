最前線の CHAMPION 90s REVERSE SHIRTS SWEAT WEAVE スウェット

90sに購入しましたCHAMPIONのREVERSE WEAVE

です。

薄い鶯色で、DEAD STOCK CONDITIONです。

胸に目無しで、腕にワンポイント入ったものに

なります。

ポイントは、DEAD STOCKという点です。

サイズもMサイズで、非常に珍しい色になります。

ASSEMBLED IN MEXICOタグです。

なかなか出会えないものになります。

#champion

#reverseweave

#vintagechampion

#vintagesweat

#チャンピオン

#ヴィンテージスウェット

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 未使用に近い

