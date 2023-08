出産祝いなども豊富 2023年　Eric Clapton 武道館　デニムジャケット Lサイズ Gジャン/デニムジャケット

2023年のEric Clapton武道館で販売されたデニムジャケットです。

Mサイズが売り切れていたため、Lサイズを買いましたがやはりサイズが合わないので出品いたします。

着丈を合わせただけで、着ていないので新品未使用とさせていただきます。

身丈身幅袖丈

L 65 63 64

※cm

カラー···ブルー

エリッククラプトン

武道館

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

