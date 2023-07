【製品情報】

ONKYO オンキョー

トールボーイ型スピーカー

D-305F

【状態など】

全体的に綺麗な状態かと思いますが、若干の打痕や剥がれなどございます。

画像にてご確認ください。

サイズ(W×H×D)幅200x高さ840x奥行285mm

● 仕様

・方式:2ウェイ・3スピーカー・バスレフ方式

・トールボーイ型・防磁設計(EIAJ)

・ユニット:低域用:12cmコーン型x2

・高域用:2.5cmドーム型

・定格インピーダンス:6Ω

・最大入力:100W(EIAJ)

・定格感度レベル:86dB/W/m

・定格周波数範囲:40Hz~35kHz

・クロスオーバー周波数:3kHz

・キャビネット内容積:20.2L

【清掃・梱包】

製品はアルコール消毒と簡易清掃しご発送いたします。

汚れキズ等は、なるべく画像にてわかるようにしておりますが、抜けている可能性もございます。

(特に小傷などよく見ないとわからないものは見落としの可能性がございます)

あらかじめご了承のほどお願いいたします。

プチプチやリサイクルダンボール。巻ダンボール、ストレッチフィルムなど状況に合わせて梱包いたします。

梱包方法にご要望がある場合は可能なかぎり受け付けます。

【発送】

2~3日の間に発送いたします。

諸事情により発送が遅れる場合は、あらかじめご連絡いたします。

【備考】

こちらの商品は中古品となるため、製品情報や評価は主観的な内容になりますのであらかじめご了承のほどお願いいたします。

その他、ご不明な点があればご購入前にご連絡頂きます様お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

