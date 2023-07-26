日本最級 ヴァンガード 六角宝珠の女魔術師 “藍玉” デッキ パーツ カードファイト!! ヴァンガード

プレイ用でお願いします
ヴァンガード SP等 まとめ
アマルティノアもつきます
ヴァンガード 楽園堕としの好奇心 エバ FFR
内容は画像の通りです
ヴァンガード 極光戦姫 デッキ SP大量
グルカント、ディスマ、円環はホロです
ガーンデーヴァ デッキ ヴァンガード
ヴァンガ クーリングハートユイカ×3
ストイケイア
みんなで歌おう ロロネロル FFR 1枚
ドラゴンエンパイア
ドラグリッターハルブ
ブラントゲート
ヴァンガード ゾルガ デッキ ライドライン SP
ケテルサンクチュアリ
ヴァンガード/仮面竜奏/FR/マスク・オブ・ヒュドラグルム/3枚
ダークステイツ
六角宝珠の女魔術師 藍玉 デッキ＆スリーブ付き
フェスティバルブースター
ヴァンガード 英雄激突 ケテルサンクチュアリ 4コンセット
リリカル
英雄激突で強化確定！ ヴァンガード フレアヴェイル 4枚入り 猩々童子デッキ
ヴァンガード 仮面竜奏 SEC アストロア
プレイ用でお願いしますアマルティノアもつきます内容は画像の通りですグルカント、ディスマ、円環はホロですストイケイアドラゴンエンパイアブラントゲートケテルサンクチュアリダークステイツフェスティバルブースターリリカル