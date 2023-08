※お値下げ、バラ売り不可となります。その旨のコメントはご遠慮願います。

※シワなど、現状お渡しにご理解の上お願い致します。

※BEAMS×ColemanのクーラーBOX大小は新品未使用。

※モンベル日傘は外での使用はなく、購入後に操作確認をしたあと、車内に置いていました。

毎シーズン、品切れになるようです。

①クーラーBOX 大

〈Coleman(コールマン)〉のロングセラーアイテム『エクスカーション(R)クーラー16QT』を、〈BEAMS(ビームス)〉が得意とするクレイジーパターンで別注!1980年代のレトロなアウトドアギアや、一世を風靡したポップな家電を彷彿とさせる、パワフルでキャッチーな逸品に仕上がりました。レッド、ブルー、イエローのベースにホワイトを効かせた、斬新なカラーリングを採用。昨今の落ち着いた配色のキャンパースタイルとは一線を画し、レトロピクニックスタイルを表現しています。約1日の保冷力を誇り、500mlのペットボトルが約16本入る容量なので、デイキャンプやBBQにぴったり!蓋部分はイージークリーントップ仕様になっており、お手入れが簡単。

【仕様・詳細】

・サーモオゾン(TM)インサレーション採用で環境に配慮

・蓋部分フォームなし

・保冷力:約1日間

・容量:約15リットル

・本体サイズ:約幅39cm×奥行31cm×高さ29cm

・重量:約1.8kg

・材質:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン

②クーラーBOX小

350mlの缶が約6本入ります。蓋部分は汚れが付着しても拭き取りやすいよう、イージークリーントップ仕様に。元気なカラーリングがアウトドアシーンを一層盛り上げてくれる、別注クーラーボックスです。

【仕様・詳細】

・サーモオゾン(TM)インサレーション採用で環境に配慮

・容量:約4.7リットル

・約幅28.5cm×奥行20cm×高さ18cm

・重量:約0.8kg

③モンベル日傘 サンブロックアンブレラ

シルバー

素材:75デニール・ポリエステル 表:ポリウレタンシルバーコーティング〈耐久撥水加工〉

サイズ:直径(使用時)98cm 骨長55cm 傘袋収納寸27cm 重量約200g 晴雨兼用

④ 新品 タイガー ステンレスポット

入れ子式にコンパクトにして発送となります。

商品の情報 ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

