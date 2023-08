正規品! STAR OF HOLLYWOOD スターオブハリウッド　ラトルスネーク シャツ

STAR OF HOLLYWOOD (スターオブハリウッド) レーヨンRATTLE SNAKE size L / ラトルスネーク

スターオブハリウッドのスネーク柄レーヨンシャツになります。

以前購入して2回程着ましたがそれから着る機会もなくクリーニングをかけてクローゼットにしまったままでした。

サイズはL

寸法は肩幅約47㎝

着丈は約69㎝

身幅は約55㎝となります

あくまでも素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい

一度でも人の手に渡った中古品として納得していただける方でお願いします

基本NC.NRでお願い致します

#スターオブハリウッド

#アロハシャツ

#レーヨンシャツ

#ガラガラヘビ

#東洋エンタープライズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スターオブハリウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

