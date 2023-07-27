素晴らしい 森永 タカラ スターウォーズ 当時 キャラメル R2-D2 オマケ 1978 SF/ファンタジー/ホラー

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

森永のスター・ウォーズ キャラメルの当時ものオマケよりロゴ入りマスコットで中に小さなR2-D2が入っております。大変に珍しいものかと思います。40年以上前のものになりますので古傷やペイントのスレなどは画像にてご判断頂きご理解の上でご購入下さい。トラブル防止のため状態は、必ず画像にてご確認頂いた上で、納得しご購入下さい。不明点がございましたらご購入前にコメントにて致します。【検索用】スターウォーズスター・ウォーズ当時森永タカラ TAKARA19771978キャラメルオマケR2-D2

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