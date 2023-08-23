経典ブランド MYABC クリスチャンディオール レディディオール スモール フラップ ハンドバッグ

クリスチャンディオール MYABC レディディオール フラップ スモール

CELINE ラゲージ マイクロショッパー ハンドバッグ レザー グレージュ系



イタリア製crocoluxオーストリッチのベージュのバッグ❣️



イタリア THE BRIDGE(ザ ブリッジ) 2WAY ショルダーハンドバッグ

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☆美品☆マイケルコース☆ハンドバッグ☆ショルダーバッグ

☆ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします

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クリスチャンディオールのレディディオールです。

ルイヴィトン バンドバッグ/ヴィンテージ！コレクション商品

ブルー×シルバー金具は上品な印象です☆

BOTTEGA VENETA ハンドバッグ ファー レザー トートバッグ

ショルダーストラップは、カスタマイズができるMy ABCDior仕様になっております！

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結婚式やフォーマルな場所でも活躍します☆

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定価 770,000円

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▼商品状態

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約 17.0×20.0×8.0 cm

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新品未使用！ こだわりのオーダーバッグ A4サイズ収納可



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▼カラー

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▼付属品

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商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

クリスチャンディオール MYABC レディディオール フラップ スモール☆ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。☆ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いしますクリスチャンディオールのレディディオールです。ブルー×シルバー金具は上品な印象です☆ショルダーストラップは、カスタマイズができるMy ABCDior仕様になっております！結婚式やフォーマルな場所でも活躍します☆定価 770,000円▼商品状態擦れなどもなく全体的に綺麗な状態です。▼サイズ約 17.0×20.0×8.0 cm（高さ×幅×マチ）▼カラーブルーシルバー金具▼付属品ショルダーストラップ▼製造刻印29-MA-0157▼購入先国内正規店質屋・古物市場ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ChristianDior カナージュ ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way 正規品#30335 dbo

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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