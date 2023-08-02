喜ばれる誕生日プレゼント diorピアス CDピアス PETIT ピアス(両耳用)

ディオールのオンラインショップで購入した正規品ピアスです。2021年頃に購入し、大事な日に着用していました。

ピアス take-up

何度か着用済みですが、大きな傷等はございません。

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シャネル ピアス アクリル グリーン

大きな外箱はお付けしません。

CHANEL ココマーク ピアス 希少 天然石

ピアスが入っていた小さなボックスに入れて発送致します。

チョーカーとピアス 2点セット



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カラー···ゴールド

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材質···その他金属

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ピアス 形···キャッチ・スタッド

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商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディオールのオンラインショップで購入した正規品ピアスです。2021年頃に購入し、大事な日に着用していました。何度か着用済みですが、大きな傷等はございません。大きな外箱はお付けしません。ピアスが入っていた小さなボックスに入れて発送致します。カラー···ゴールド材質···その他金属ピアス 形···キャッチ・スタッド#ディオール#dior#ディオールピアス#DIOR#diorピアス

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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