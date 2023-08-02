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喜ばれる誕生日プレゼント diorピアス CDピアス PETIT ピアス(両耳用)

商品の説明

ディオールのオンラインショップで購入した正規品ピアスです。2021年頃に購入し、大事な日に着用していました。
ピアス　take-up
何度か着用済みですが、大きな傷等はございません。
大粒！　無穴　白蝶真珠　バロックパールピアス、イヤリング　南洋パール　南洋真珠

シャネル　ピアス　アクリル　グリーン
大きな外箱はお付けしません。
CHANEL ココマーク ピアス 希少 天然石
ピアスが入っていた小さなボックスに入れて発送致します。
チョーカーとピアス　2点セット

✨本日限定✨JUHYT123

Pomellato　ポメラート　ピアス　ドド　Dodo　アヒル　K18　YG
カラー···ゴールド
231 18金 ヴィンテージ カメオ ピアス
材質···その他金属
最終値下げ　baqless バックレスピアス　フープ
ピアス 形···キャッチ・スタッド
ダイヤモンド♡【ノワールドプーペ】K10 スター フックピアス☆アガット 好きも
#ディオール#dior#ディオールピアス#DIOR#diorピアス

南洋白蝶真珠ピアス新品未使用

商品の情報

ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ディオールのオンラインショップで購入した正規品ピアスです。2021年頃に購入し、大事な日に着用していました。何度か着用済みですが、大きな傷等はございません。大きな外箱はお付けしません。ピアスが入っていた小さなボックスに入れて発送致します。カラー···ゴールド材質···その他金属ピアス 形···キャッチ・スタッド#ディオール#dior#ディオールピアス#DIOR#diorピアス

商品の情報

ブランドクリスチャンディオール
商品の状態目立った傷や汚れなし

喜ばれる誕生日プレゼント diorピアス CDピアス PETIT ピアス(両耳用)

1分钟前

喜ばれる誕生日プレゼント diorピアス CDピアス PETIT ピアス(両耳用)

¥34,000 ¥19,380

(税込) 送料込み
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0574b49

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コメント (13)

0574b49
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