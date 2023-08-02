男性に人気！ moamaman クロスギャザーのエプロンドレス ロングワンピース

素材:リネン100%

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サイズ：F

値下げ。リップル洋品店ロングワンピース。



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胸当てから裾まで104cm ウエス最大48cm（約）

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※リボンで調節可

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肩紐 肩からウエストまで34cm〜56cm（約）

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※スライドさせる金具で調節可

☆エトレトウキョウ☆キャミソールワンピース



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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

素材:リネン100%サイズ：F 胸当てから裾まで104cm ウエス最大48cm（約）※リボンで調節可肩紐 肩からウエストまで34cm〜56cm（約）※スライドさせる金具で調節可タグお借りしています。ヴェリテクールichi イチアンティークスマガリナチュラン等 お好きな方

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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