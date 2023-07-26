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気質アップ ポーラースケートボード　POLAR BIG BOY ビックボーイ　デニムパンツ デニム/ジーンズ

商品の説明

カラー···ブルー
新品 XL ノートン ジーンズ ダメージ加工 刺繍 232N1805 インディゴ
シルエット···ワイド
ビッグサイズ リーバイス 505 66後期 ジーンズ W42 70年代 USA製
sizeM
パッチワークカスタム◆Levi's 66501◆W32日本製ビンテージ復刻536
裾を2cmほど裾上げしてます
【確認用】米国製MADEINUSA セルビッジ ホワイトオークリーバイス501
スケートしていましたが引きずってないので綺麗な状態です

JOHNS CLOTHING ジョンズクロージング ダメージ デニム ジーンズ

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ブルーシルエット···ワイドsizeM 裾を2cmほど裾上げしてますスケートしていましたが引きずってないので綺麗な状態です

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商品のサイズM
商品の状態目立った傷や汚れなし

気質アップ ポーラースケートボード　POLAR BIG BOY ビックボーイ　デニムパンツ デニム/ジーンズ

43分钟前

気質アップ ポーラースケートボード　POLAR BIG BOY ビックボーイ　デニムパンツ デニム/ジーンズ

¥22,000 ¥12,320

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