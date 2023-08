鈴木裕 ゲームワークス VOL.1

2002年1月3日 第1版 第1刷発行

定価 5800円

鈴木裕 ゲームワークス VOL.1 ドリームキャスト用ゲームディスク付属



ドリームキャスト用ゲームソフト付属

収録されているゲーム

HANG-ON(ハングオン)

SPACE HARRIER(スペースハリアー)

Out Run(アウトラン)

AFTER BURNER(アフターバーナー)

POWER DRIFT(パワードリフト)

状態は非常に良好です。

やぶれや大きな傷はありませんが、紙なので多少の凹みや経年劣化感はあります。

付属のドリームキャストゲームディスクは、ディスク盤面にキズはありません。きれいです。

動作確認済み

緩衝材で巻いて、ゆうパケットポスト専用箱で郵送します。

#パワードリフト

#アウトラン

#アフターバーナー

#スペースハリアー

#ハングオン

#ドリキャス

#ドリームキャスト

#セガ

#鈴木裕

#dc

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

