【商品】

【24㎝】エアヴェイパーマックス 97 シルバー

Supreme × Vans Doller Era

ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "タクシー"28.5cm

シュプリーム × バンズ ドル エラ

the Apertment NEWBALANCE ML801GTX (1708)

【カラー】

新品限定コラボ!US企画!NIKE id×ペンドルトンブレザーLO/27cm別注

Green

adidas YEEZY Boost 350 V2 "Onyx" 26cm

グリーン

new balance U990TC6

緑

(入手困難)adidasサンバ(ブラウン)

みどり

ナイキ エアジョーダン6 レトロ カーマイン

ミドリ

NIKE AIR JORDAN 1 ブリーチドコーラル[本日限定値下げ]

【サイズ】

M250 Nike Dunk Low "Setsubun" 節分 27cm

US 11

【25cm】エアマックス95 OG ニュートラル オリーブ トータル オレンジ

29.0cm

NIKE DUNK LOW Halloween 2022 ハロウィンダンク

【状態】

☆KEEN・ジャスパーツー ウォータープルーフ☆メンズ 25.5

未着用 新品

【CONVERSE】オールスター クップ OX ブラック 新品未使用

【付属品】

vans オーセンティック レザー ブラック

Boxロゴステッカー2枚

Rick Owens リック オウエンス アイランドダンクスニーカー

届いたBOXで発送

NOCTA HOT STEP AIR TERRA PURPLE 最終値下

全てのタグ

Spider Man Nike GS Air Jordan 1 High

替え紐

Supreme NIKE AIR FORCE 1 LOW White27.5㎝

【購入日】

AIR JORDAN 1 LOW SE WHITE/BLACK 23SP-I

2023/6/3

エアマックス90ゴアテックス



アディダス フォーラム イグシビット ミッド 26.5cm

onlineで購入

OnitsukaTiger DELECITY オニツカタイガーデレシティ

レシートメールは

【made in USA 】M990 FREAKS STORE 別注品

写真をご覧ください。

ジャーマントレーナー ベルクロ

未着用 新品です。

NIKE AIR JORDAN 6 RETRO

正規品の証拠に箱には

ナイキ エアジョーダン1 タクシー

クロネコヤマトからの

New Blance MR993GL 7 1/2 D Made in USA

貼付票もあります。

【新品】Nike AirForce1 Gore-Tex

コメント頂ければ

ナイキ エアジョーダン5 レトロ SE "ユニバーシティブルー" 27.5cm

貼付票を中に入れておきます。

専用 NIKE AIR DT MAX 96



送料無料【激レア!正規品】adidas samba leather 26.5cm

郵送の際

ナイキ エアズーム Unvrs Flyease Cq6422-001

BOXのスレやヘコみは

ナイキ エアマックス スコーピオン トリプルブラック 30センチ

ご了承ください。

Nike Dunk High EMB "College Navy"26cm

最小限にするために

値下げ 美品 エアジョーダン7 チャイナ

緩衝材で梱包し

HUMAN MADE×ADIDAS PURE SLIP ON "CBLACK"

届いた箱に入れて

【最終値下げ】adidasイージー500エンフレイム

発送します。

NIKE ナイキ ダンクハイ フラグメント dunk hi fragment



【最終値下げ】 ナイキ ACRONYM AIR VAPOR MAX MOC2

すり替え防止のため

ニューバランス ML574 WN2 (ホワイト/レッド 26.5)

返品キャンセルは

【新品未使用】AMBUSH × NIKE AIR FORCE 1 LOW

固くお断り致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

【商品】Supreme × Vans Doller Eraシュプリーム × バンズ ドル エラ【カラー】Greenグリーン緑みどりミドリ【サイズ】US 1129.0cm【状態】未着用 新品【付属品】Boxロゴステッカー2枚届いたBOXで発送全てのタグ替え紐【購入日】2023/6/3onlineで購入レシートメールは写真をご覧ください。未着用 新品です。正規品の証拠に箱にはクロネコヤマトからの貼付票もあります。コメント頂ければ貼付票を中に入れておきます。郵送の際BOXのスレやヘコみはご了承ください。最小限にするために緩衝材で梱包し届いた箱に入れて発送します。すり替え防止のため返品キャンセルは固くお断り致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

Nike Air Jordan1 Retro LowOGBlack Cementyzy form RNR stone sage 27.5cmニューバランス made in England M991GLUNION Nike Dunk Low Passport Pack 23.5cmNIKE オフホワイト ボルト 28 エアフォースワンユニオン × ナイキ ダンク ロー パスポートパック アルゴン/ハイパーロイヤルNIKE sacai LDwaffle ナイキ サカイNike Air Jordan 1 High OG Volt Goldadidas SUPER STAR アディダス スーパースター 25cmadidas アディダスオリジナルス I-5923