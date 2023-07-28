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上品 【希少100％ PureLP】ソニー・クラーク/クール・ストラッティン 限定盤 洋楽

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Domi&JD Beck NotTight PiNKViNYL ピンク

AN EVENING OF YES MUSIC PLUS Vol.1 Vol.2
盤質:EX+　目立つキズ、汚れなし
レアロックステディ2枚セット　I Want You-Clare Raine他
バキュームクリーナーで洗浄後、再生確認済み
ビーチボーイズ Beachboys【オリジナル盤・初回・2枚組・入手困難】
外装:EX+　良好
山下達郎『SPACY』アナログレコード

【希少盤！！ＥＵ.Orig２ＬＰ】ローリング・ストーンズ／ア・ビガー・バン
100%ピュアLPで初のブルーノート盤をリリース! 超名盤5作品を限定で発売!
2LP★ボビーウォマック/Understanding Communication
■日本人が愛したタイトル曲を初め、ジャズ・ファンを虜にし続けるメロディ。哀愁のピアニストが残した永遠のロングセラー。ブルージーなピアノ、あまりにも有名な"足ジャケ"全てが最高水準をいくモダン・ジャズの決定盤。 新たな高音質アナログ"100% Pure LP"が誕生!! マスター/素材選び/プレスまで全行程にこだわった世界初のまったく新しいハイエンドなLPシリーズ。
SKYLIGHT Skyhigh Lp オリジナル
●新配合無着色ヴァージン・ヴィニールを使用した 180グラム重量盤
Eddie Russ
●メタルマスターからのダイレクト・プレス
THREE SOUNDS blue note MONO RVG刻印 耳有り
●アナログ・マスターからのフラット・トランスファーを基本にした"DSDマスター"からのダイレクト・トランスファー・カッティング
Serena Johnson 7インチ
●ジャケットはオリジナル・アートワークを使用したデザイン ※オリジナルを復刻したアナログ・ジャケットではありません。
Peanut Butter Wolf 45 Live: Classic Rap

セルジオメンデス　レコード
Sonny Clark / Cool struttin
IRON MAIDEN - Somewhere in Time LPレコード
Blue note Jazz モダン・ジャズ

Travis – 12 Memories LP レコード

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商品の状態目立った傷や汚れなし

fela kuti vip　　フェラクティ　レアグルーヴ

m_T様専用Blur good song crazy beatBanksylp

テレサ・テン　カセットテープ（中国語ver)　9本セット　動作確認済み
即購入OK、早い者勝ちでお願い致します 盤質:EX+　目立つキズ、汚れなしバキュームクリーナーで洗浄後、再生確認済み外装:EX+　良好100%ピュアLPで初のブルーノート盤をリリース! 超名盤5作品を限定で発売! ■日本人が愛したタイトル曲を初め、ジャズ・ファンを虜にし続けるメロディ。哀愁のピアニストが残した永遠のロングセラー。ブルージーなピアノ、あまりにも有名な"足ジャケ"全てが最高水準をいくモダン・ジャズの決定盤。 新たな高音質アナログ"100% Pure LP"が誕生!! マスター/素材選び/プレスまで全行程にこだわった世界初のまったく新しいハイエンドなLPシリーズ。●新配合無着色ヴァージン・ヴィニールを使用した 180グラム重量盤 ●メタルマスターからのダイレクト・プレス ●アナログ・マスターからのフラット・トランスファーを基本にした"DSDマスター"からのダイレクト・トランスファー・カッティング●ジャケットはオリジナル・アートワークを使用したデザイン ※オリジナルを復刻したアナログ・ジャケットではありません。Sonny Clark / Cool struttinBlue note Jazz モダン・ジャズ

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上品 【希少100％ PureLP】ソニー・クラーク/クール・ストラッティン 限定盤 洋楽

48分钟前

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fb9ddcbf0afd2
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