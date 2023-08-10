贈り物 【印傳屋】ショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···ブルー

【アベイシングエイプ✕ポーター】2WAYバッグ

素材···本革

supreme ショルダーバック 18ss



BRIEFING FREIGHTER T-SHOULDER 黒 使用3回美品

【サイズ】23㎝×16.5㎝×4.5㎝

☆美品☆ BRADY Brady ブレディ ストアー ショルダーバッグ

【重さ】324g

Supreme Fat Tip Jacquard Denim Sling Bag



ポーター ショルダーバック

定価 47,300円

ポーター アベニューAVENUE ショルダー セカンドバッグ 黒



激レア 2020年 未使用｜ルイヴィトン ナイル NIGO N40359

※値段はこちらで設定したもののみ。

B'z×PORTER ナイロン ドキュメントケース

※個別の値下げ交渉はご遠慮願います。

アークテリクス ARC'TERYX クイバー Quiverショルダー 廃盤品 金



ルイヴィトン レム ダミエ グラフィット ショルダーバッグ

箱無しです。（防塵袋はついています。）

maison margiela マルジェラ 18SS ショルダーバッグ

物は新品未使用です。

mata様専用 トポロジー ボトルサコッシュ

中にポケットもありペンホルダーも付いてます。

PORTER ポーター HORIZON レザー ショルダーバッグ フラップ式 黒

深い藍色の綺麗なショルダーバッグです。

美品 コーチ COACH ハミルトンシャドーシグネチャー 本革

肩紐は着脱可能です。

廃盤 ノースフェイス ヒューズボックスポーチ NM81610 ステッカープリント



良品 BALLY バリー TERLAGO メッセンジャーバッグ レザー ブラック

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブルー素材···本革【サイズ】23㎝×16.5㎝×4.5㎝【重さ】324g定価 47,300円※値段はこちらで設定したもののみ。※個別の値下げ交渉はご遠慮願います。箱無しです。（防塵袋はついています。）物は新品未使用です。中にポケットもありペンホルダーも付いてます。深い藍色の綺麗なショルダーバッグです。肩紐は着脱可能です。宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【美品】TUMI ショルダー Travel Flap Zip Crossbodysacai × poter Large ショルダーバックARC'TERYX Arrow 8 アロー8 ショルダーバッグold supreme グッチ ショルダーバッグ GUCCI